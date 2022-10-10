Во дворах оборудовали детские и спортивные площадки, парковки, установили лавочки и урны Фото: t.me/minstroy01

В Майкопе отремонтировали дворы многоэтажек по улицам Краснооктябрьской и Комсомольской Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.

Так, специалисты обновили дворы по улицам Краснооктябрьской, 3, и Комсомольской,195. Здесь установили детскую и спортивную площадки, оборудовали парковки и хозяйственные площадки, установили скамейки и урны, спилили аварийные деревья.

- Работы выполнены качественно и в срок. Всего на реализацию проекта была выделена сумма в размере 13 072 470 рублей, - отметили в пресс-службе городской администрации.