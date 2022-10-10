В Сочи отремонтировали оползневой участок Новороссийского шоссе

Работы проходили на участке протяженностью 54 метра. Фото: администрация Сочи

В Сочи подошли к концу работы на оползневом участке Новороссийского шоссе. Здесь установили подпорные стены, пробурили 24 скважины и укрепили откосы. Работы проходили на участке протяженностью 54 метра. К слову, было восстановлено дорожное покрытие и установлено барьерное ограждение.

- На сегодняшний день подрядные организации завершают ремонт на участке Сухумского шоссе, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация Сочи планирует отремонтировать еще пять оползневых участка до конца 2022 года.