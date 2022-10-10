Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Анапе двух мошенниц осудили за махинации с деньгами инвалидов, многодетных матерей и ветеранов. Женщинам назначили 11,5 года колонии на двоих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигурантками дела ранее стали Ульвийя Юсуфова и Светлана Устинова. В 2017 году Юсифова придумала план для «заработка». Женщина искала жителей Анапы – участников или ветеранов боевых действий, инвалидов, членов молодых или многодетных семей. После она представлялась сотрудником городской администрации и рассказывала о законных основаниях платно в кратчайшие сроки получить в собственность участки от мэрии. Расписывая условия льготной программы, она обещала помочь с распределением очереди на получение земель.

Женщина обманывала жителей не одна. К своему плану она привлекла сотрудника городского Управления Пенсионного фонда РФ Светлану Устинову. Вместе мошенницы убеждали людей в возможности получить участок. А жители, поверив, передавали им от 200 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

С 2017 по 2019 год от мошенничества пострадали 12 человек – это многодетные матери, инвалиды, участники боевых действий.

- Подсудимые были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев Юсуфовой и 4 года Устиновой. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Также судом в пользу потерпевших с осужденных солидарно взыскано более 7 миллионов рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что решение пытались обжаловать, но суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.