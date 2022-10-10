Находящийся в розыске мужчина пытался украсть 246 шоколадок в гипермаркете Краснодара

Парень сложил шоколадки в черные пакеты и не оплатил Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре сотрудники Росгвардии задержали находившегося в розыске мужчину. Он пытался украсть из гипермаркета 246 шоколадок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сигнал «Тревога» поступил ночью из магазина на Западном обходе города. Как оказалось, 25-летний парень – житель Адыгеи – сложил 246 плиток шоколада в пакеты. После этого он пытался пройти с ними мимо кассы, не оплатив. Но вора заметили охранники, которые нажали кнопку тревожной сигнализации.

Ущерб от кражи, которую удалось остановить, оценили в 14 тысяч рублей. А при проверке выяснилось, что мужчина с сентября находится в розыске правоохранителями Ростовской области.

- Сотрудники Росгвардии передали нарушителя полицейским для дальнейшего разбирательства, - уточнили в ведомстве.