Молодежи Кубани помогут реализовать технологические стартапы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Студентам Кубани помогут реализовать технологические стартапы. Отобранную 151 акселерационную программу студенческого предпринимательства в вузах региона запустят осенью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На Кубани стартуют две программы поддержки стартапов – #МореИдей для создания условий молодежным технологическим инициативам и #ГорыВозможностей для действующих технологических предпринимателей. Главные мероприятия запланированы в Ейске, Армавире, Сочи, Краснодаре, Тихорецке и Анапе.

Участники пройдут образовательную программу и познакомятся с основными рынками Национальной технологической инициативы.

- За каждой командой закрепят опытного наставника, который поможет начинающим предпринимателям с запуском стартапов, а действующим – с получением инвестиций, - отметили в пресс-службе краевой администрации.