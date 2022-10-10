В Адыгее взрывотехники уничтожили снаряд времен войны

Боеприпас уничтожили на месте накладным зарядом Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по республике Адыгея

В Адыгее взрывотехники уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике.

Боеприпас удалось найти неподалеку от трассы «Майкоп – Апшеронск». Жители, которые наткнулись на странный предмет, вызвали на место правоохранителей.

Прибывшие сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Фишт» определили найденный предмет. Саперы, обследовав находку, установили, что это 78-мм артиллерийский снаряд.

- Соблюдая все меры безопасности, росгвардейцы уничтожили боеприпас на месте накладным зарядом, - уточнили в пресс-службе ведомства.