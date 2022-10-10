В Прикубанском округе Краснодара семь улиц остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку Фото из архива КП

В Краснодаре жители семи улиц временно остались без света из-за аварии. Поломка произошла в Прикубанском округе.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ВК-12» и 32 трансформаторные подстанции, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Грушевой, Персиковой, Ейское шоссе, Раздельной. Обесточило и дома по улицам Ростовское шоссе, Дорожной и Тихой.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что две энергоаварии оставили без света часть Карасунского округа Краснодара. Поломки уже устранили.