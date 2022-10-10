Для водителей, ожидающих паромной переправы, организованы восемь стоянок Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани поручил подготовить места для новых стоянок в районе Крымского моста. Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем telegram-канале.

Напомним, в настоящее время для легковушек открыты две дорожные полосы моста. Тем временем автобусы и грузовики переправляют на пароме. Для водителей подготовили восемь стоянок, на которых можно дождаться очереди. Здесь организованы пункты обогрева и горячее питание.

- Главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов поручил предусмотреть места для новых пунктов в случае необходимости, - сообщил глава региона.

Всего, по последним данным, в районе Керченской паромной переправы скопилось около 700 грузовиков. Владельцев грузов и пассажирских автобусов попросили отложить поездки в Крым из-за несопоставимого трафика. Очередь на паромную перевозку продолжает расти.