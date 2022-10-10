Почти тридцать объектов культуры и образования на Кубани подключены к электросетям

Фото: «Россети Кубань»

С января текущего года компания «Россети Кубань» выполнила технологическое присоединение 29 школ, детских садов, домов культуры и других социальных учреждений в Краснодарском крае и Республике Адыгее в общей сложности более чем на 3 МВт.

Для снабжения электричеством новой большой школы в городе Сочи – комплекса из восьми корпусов на Ландышевой улице – была построена новая сеть. Инфраструктуру возводили специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань». Сейчас образовательное учреждение, рассчитанное на 800 школьников, располагает точкой подключения в 487 кВт по первой и второй категориям надежности. Проблем при нештатных ситуациях позволит избежать дополнительное оборудование резервного электроснабжения.

В Садовом и Белом селах (Красногвардейский район, Адыгея), а также в Пшехской, Черниговской станицах и селе Великовечном (Белореченский район, Краснодарский край) школы и дошкольные учреждения получили дополнительную энергетическую мощность. Увеличением мощности и присоединениями новых объектов здесь занимались Адыгейские электрические сети.

Дом культуры поселка Кучугуры (Темрюкский район) получил энергоснабжение в три с половиной раза выше прежнего. Значительное увеличение мощности – до 60 кВт – стало возможным благодаря работам по реконструкции, проведенным представителями Славянского филиала энергокомпании.

Общее количество абонентов «Россети Кубань» за 9 месяцев 2022 года выросло более чем на двадцать пять тысяч единиц, а общая мощность новых подключений составила порядка 547 МВт. В числе пользователей – значимые социальные объекты, аграрные и промышленные предприятия края и Адыгеи, местные жители.