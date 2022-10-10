Губернатор Кубани поручил оперативно информировать жителей о работе паромной переправы

Губернатор Кубани и начальник краевого УФСБ РФ Сергей Захарихин провели совещание по ситуации в районе Крымского моста Фото: пресс-служба администрации региона

Губернатор Кубани и начальник краевого УФСБ РФ Сергей Захарихин провели совещание по ситуации в районе Крымского моста. Как отметил глава региона, необходимо оперативно информировать жителей о работе паромной переправы.

Напомним, сейчас для легковушек открыто движение по двум полосам Крымского моста. Тем временем для автобусов и грузовиков организована работа паромной переправы. Для водителей, ожидающих очереди, здесь подготовлены восемь стоянок.

- Благодарен всем службам за оперативную работу. Нам удалось быстро организовать перехватывающие стоянки, пункты обогрева, полевые кухни. Важно информировать водителей на всем пути следования о месте расположения стоянок, изменениях в работе переправы, - сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона поручил при необходимости главам Темрюкского, Славянского и Красноармейского районов подготовить места для дополнительных парковок.

Сейчас в районе паромной переправы скапливается пробка из грузовых авто. По последним данным, очередь ожидают около 700 фур – стоянки заполнены на 70%. Темрюкский район прорабатывает возможность открытия дополнительных мест.

В Славянском районе открыта одна парковка на 350 машин, которая почти заполнена. Готова вторая стоянка на 70 мест с санитарными комнатами и пунктом обогрева, здесь также рассматривают возможность обустройства дополнительных площадок.

- Прошу жителей и гостей Кубани с пониманием отнестись к введенным мерам безопасности и еще раз призываю без необходимости не выезжать в сторону Крымского моста и Керченской паромной переправы, – добавил Вениамин Кондратьев.

Начальник краевого УФСБ РФ Сергей Захарихин озвучил необходимость увеличить на пропускных пунктах число сотрудников задействованных ведомств.

- Ответственность за досмотр лежит на силовых структурах. Эта работа должна проводиться быстро и качественно. Сейчас главная задача – разгрузить пробку. Мы уже усилили пункты досмотра своими работниками. Прошу всех руководителей ведомств увеличить число сотрудников и темпы проверок, - сказал Сергей Захарихин.

Как отметил прокурор региона Сергей Табельский, для пропускной способности переправы необходимо увеличить число паромов с двух до четырех.

- У нас выстроена определенная логистика, и каждое задействованное ведомство понимает, что нужно делать. Сегодня мы должны сосредоточиться на постоянном контроле, выезжать на место с проверками, - отметил Сергей Табельский.