Охотников эвакуировали, а лодку отбуксировали в безопасное место Фото из архива КП

На Кубани спасатели эвакуировали двоих охотников из Ахтарского лимана. Помощь врачей им не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в субботу, 8 октября, в Ахтарском лимане. Спасатели районного отряда в районе Ачуевской косы нашли мужчин под стеной камыша. Двигатель лодки залило водой, а из-за ветра и волнения воды они не смогли выбраться сами.

Охотникам, попавшим в беду, помогли – их эвакуировали, а лодку отбуксировали в безопасное место.

- Медицинская помощь им не потребовалась, - уточнили в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спасатели Сочи трижды за выходные выводили заблудившихся туристов из леса. Некоторые ждали помощи несколько часов.