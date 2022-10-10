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Общество10 октября 2022 14:39

На Кубани спасатели эвакуировали двоих охотников из Ахтарского лимана

Помощь врачей им не потребовалась
Светлана ОВДЕЙ
Охотников эвакуировали, а лодку отбуксировали в безопасное место Фото из архива КП

Охотников эвакуировали, а лодку отбуксировали в безопасное место Фото из архива КП

На Кубани спасатели эвакуировали двоих охотников из Ахтарского лимана. Помощь врачей им не потребовалась. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло в субботу, 8 октября, в Ахтарском лимане. Спасатели районного отряда в районе Ачуевской косы нашли мужчин под стеной камыша. Двигатель лодки залило водой, а из-за ветра и волнения воды они не смогли выбраться сами.

Охотникам, попавшим в беду, помогли – их эвакуировали, а лодку отбуксировали в безопасное место.

- Медицинская помощь им не потребовалась, - уточнили в пресс-службе «Кубань – СПАС».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спасатели Сочи трижды за выходные выводили заблудившихся туристов из леса. Некоторые ждали помощи несколько часов.