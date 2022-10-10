Спасатели помогли семье выбраться из леса в станице Кубани Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Спасатели помогли семье выбраться из леса в станице на Кубани. Никому из заблудившихся медицинская помощь не понадобилась. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Помощь семье из троих человек понадобилась в субботу, 8 октября. Мама, папа и сын пошли в лес в окрестностях станицы Пшехской. Но, собираясь возвращаться, они поняли, что заблудились.

Тогда на помощь пришли спасатели Белореченского отряда – они вышли на поиски семьи. В 19:20 женщину и ее сына нашли и вывели к автомобилю. Тем временем мужчина вышел самостоятельно.

- Медицинская помощь никому из семьи не потребовалась, - уточнили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани спасатели эвакуировали двоих охотников из Ахтарского лимана. Мотор лодки, в которых находились мужчины, залило водой.