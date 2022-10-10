Благоустройство городского парка завершают в Хадыженске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Благоустройство городского парка завершают в Хадыженске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На общественной территории уже уложили пешеходные дорожки и бортовые камни, обновили уличное освещение и установили ограждение детской площадки. Специалисты устанавливают малые архитектурные формы, а в ближайшее время парк начнут озеленять.

- Ежегодно в крае общественные пространства меняют свой облик, а в населенных пунктах появляется больше точек притяжения, куда приходят отдыхать жители, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. - В этом году в Апшеронском районе приводят в порядок две зоны отдыха. Масштабные работы развернулись в Апшеронске - обновляют бульвар по улице Ленина. Также завершается благоустройство городского парка в Хадыженске.

Городской парк обновляют по нацпроекту «Жилье и городская среда».