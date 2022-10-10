На Кубани пройдет «Всероссийский экономический диктант». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 11 октября напишут «Всероссийский экономический диктант». Он пройдет в онлайн- и офлайн-формате. Темой этого года стала «Сильная экономика – процветающая Россия!».

- Для желающих написать диктант дистанционно нужно зарегистрироваться на сайте. Также необходимо подключиться 11 октября с 5:00 до 22:00 с компьютера, смартфона или планшета, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что участники онлайн-варианта узнают свои результаты сразу по завершении тестирования.

Для желающих написать диктант очно будут работать организованные площадки. Их откроют с 10:00. С адресами мест можно ознакомиться на сайте в разделе «География». Кроме того, здесь опубликуют итоги решения заданий.