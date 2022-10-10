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Общество10 октября 2022 15:56

В Тбилисском районе Кубани отремонтировали стадион «Чемпион»

Спортивный объект оборудовали площадкой для баскетбола и мини-футбола
Мария ЧАЛАЯ
Стадион «Чемпион» открыли после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стадион «Чемпион» открыли после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Тбилисском районе Кубани отремонтировали стадион «Чемпион». Работы провели в рамках программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

- На обновленном стадионе появилось поле с искусственным покрытием. Также сделали новые легкоатлетические дорожки. Такие изменения позволят проводить краевые соревнования, футбольные матчи и молодежные легкоатлетические старты, - сообщил министр спорта края Серафим Тимченко.

Стадион оборудовали площадкой для мини-футбола и баскетбола. В ближайшее время здесь установят площадку для выполнения нормативов ГТО и уличные тренажеры.