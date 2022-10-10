Ведущие предприятия Кубани участвуют в международной выставке «Агропродмаш»

Предприятия Кубани участвуют в международной выставке «Агропродмаш». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ведущие предприятия Кубани принимают участие в международной выставке «Агропродмаш». На ней представляют оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности. 27-я международная выставка проходит в Москве с 10 по 14 октября.

- Регион третий раз принимает участие в «Агропродмаше». В этом году свою продукцию представляют 11 производителей упаковки для пищевой промышленности, оборудования и дезинфицирующих средств, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Уточняется, что свою продукцию представляют компании «Металлпром», «Белкрас-М», «Техноиндустрия», «Промышленно-инженерная компания», НПП «Флореаль», «Лидерпласт», КЗКЭО «КОГЕНЕРАЦИЯ», «ЛЕВАНТ-РУС», «Полипринт», «Сормат» (ТМ «Фарком»), «Юг-Полимер».

Для участия в выставке стенд региона организовали Центр поддержки экспорта, департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности.