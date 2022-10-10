В Сочи задержали бывшего мэра Котласа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Сочи задержали бывшего мэра Котласа, находящегося под подпиской о невыезде. Андрея Бральнинова обвиняют в получении 17 взяток в значительном, крупном и особо крупном размере.

- Мужчина хотел покинуть территорию РФ. Он собирался нарушить подписку о невыезде, - сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Архангельской области.

Уточняется, что Андрею Бральнинову 6 октября заменили запрет определенных действий на подписку о невыезде. В этот же день он вылетел из Сыктывкара в Москву. 7 октября мужчина уже приехал из столицы в Сочи. Он планировал пересечь государственную границу России.

Во время задержания между полицейским и экс-главой Котласа произошел конфликт. Мужчине заменили подписку о невыезде на заключение под стражу на четыре месяца.