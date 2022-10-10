У Крымского моста оборудовали 19 стоянок. Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Количество стоянок у Крымского моста увеличили до 19. Их общая вместимость составляет более 3 тысяч мест для машин.

- Сейчас самые загруженные стоянки находятся в Славянске-на-Кубани. На улице Западной, 1/14, размещено 355 машин, что составляет 89% от общих мест, - сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

Уточняется, что в хуторе Ильич, который находится в 30 километрах от порта Кавказ, сейчас 275 автомобилей, что составляет 79% от общего количества мест.

На остальных площадках очень мало машин. Все стоянки оборудованы пунктами обогрева, туалетами, освещением.

Любой желающий может получить на стоянках горячее питание и питье. Также там дежурят спасатели, пожарные расчеты, сотрудники полиции и медики.