Пропавшего 40-летнего мужчину нашли. Фото: «Лиза Алерт».

На Кубани нашли 40-летнего мужчину. Его разыскивали с 5 октября в станице Медведовской Тимашевского района.

- Мужчина худощавого телосложения. У него высокий рост – 190 сантиметров. Также у мужчины темно-серые глаза и короткие, темно-русые волосы, - сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи человек был обут в тапочки коричневого цвета. Также на нем были сине-белая рубашка в клетку и голубые джинсы.

На данный момент жизни и здоровью 40-летнего мужчины ничего не угрожает.