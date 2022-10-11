С 15 октября по 10 декабря изменится график движения пригородных поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани с 15 октября по 10 декабря изменится график движения пригородных поездов. Это произойдет из-за проведения плановых работ на перегоне Мацеста — Сочи по водоподавлению в тоннеле № 6.

- Также в эти же даты от Имеретинского Курорта, Аэропорта Сочи и Розы Хутор отдельные поезда проследуют до станций Адлер, Хоста и Мацеста. Это касается обоих направлений, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Уточняется, что отменяются пригородные поезда: № 6818 Имеретинский Курорт — Сочи в 13:59, № 6057 Белореченская — Майкоп в 23:25, № 6037 Дагомыс — Аэропорт Сочи в 16:26. Также не будут ходить поезда № 6817 Сочи — Имеретинский Курорт в 15:18, № 6045 Лазаревская — Аэропорт Сочи в 20:37, № 6046 Аэропорт Сочи — Лазаревская в 18:02, № 6038 Аэропорт Сочи — Дагомыс в 14:46.