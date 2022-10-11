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Общество10 октября 2022 22:54

В городской больнице Горячего Ключа открыли новый кабинет компьютерной томографии

Оборудование закупили в рамках федерального проекта
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В городской больнице Горячего Ключа открыли новый кабинет компьютерной томографии. Теперь в медучреждении работает два аппарата.

- Наши специалисты прошли обучение. Они готовы работать на новом томографе. Благодаря ему сможем проводить исследования головного мозга, легких, позвоночника, печени, сердца. Также станет легче выявлять патологии на ранних стадиях, - сообщил главный врач Городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Уточняется, что оборудование закупили в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».