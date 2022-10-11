Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В городской больнице Горячего Ключа открыли новый кабинет компьютерной томографии. Теперь в медучреждении работает два аппарата.

- Наши специалисты прошли обучение. Они готовы работать на новом томографе. Благодаря ему сможем проводить исследования головного мозга, легких, позвоночника, печени, сердца. Также станет легче выявлять патологии на ранних стадиях, - сообщил главный врач Городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Уточняется, что оборудование закупили в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».