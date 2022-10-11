Погода в Адыгее 11 октября 2022: ожидается солнечный день

Узнали, какой будет погода в Адыгее 11 октября 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 11 октября 2022.

В Майкопе 11 октября ожидается прохладный солнечный день. Максимальная температура воздуха +16°C. Ветер западный, 6 м/с. Жителей республиканской столицы ждет прохлада, однако осадков не предвидится. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер западный, 5 м/с. Местами грозы.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3 м/с.