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Общество11 октября 2022 4:40

Погода в Адыгее 11 октября 2022: ожидается солнечный день

В Адыгее 11 октября воздух прогреется до +16 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 11 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 11 октября 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 11 октября 2022.

В Майкопе 11 октября ожидается прохладный солнечный день. Максимальная температура воздуха +16°C. Ветер западный, 6 м/с. Жителей республиканской столицы ждет прохлада, однако осадков не предвидится. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер западный, 5 м/с. Местами грозы.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +6°C. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3 м/с.