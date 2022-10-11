В Адыгее приют возьмет на передержку собак мобилизованных жителей республики

В Адыгее приют для животных «ГорДог» возьмет на передержку собак мобилизованных жителей республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее приют для животных «ГорДог» возьмет на передержку собак мобилизованных жителей республики. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Адыгеи.

- Когда мобилизованный вернется домой, то ему сразу же вернут питомца, – рассказал начальник Управления ветеринарии Адыгеи Анзор Кушхов. - Если случилось так, что хозяин собаки по каким-то причинам не смог забрать животное по истечении срока передержки, то собака будет отдана доверенному лицу, контакты которого должны быть оставлены при оформлении питомца в приют.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», воспользоваться данной услугой можно бесплатно. Для этого необходимо предоставить ветеринарный паспорт питомца международного образца, справку, что животное состоит на учете в муниципальной госветслужбе, и копию повестки о призыве по частичной мобилизации. Также необходимо оставить контакты родственников или друзей. В том случае, если хозяин пробудет в зоне СВО дольше трех месяцев, им отдадут собаку.