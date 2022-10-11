Мошенники продают туры в еще закрытый Японский сад парка «Краснодар»

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Заманчивое предложение посетить Японский сад распространяют мошенники в соцсетях. Дело в том, что эта очередь парка еще не открыта. А тур с посещением этой зоны продают за 1700 рублей.

Организаторы обещают проезд на комфортабельном автобусе и экскурсию. Есть только одна проблема — в Японском саду продолжается строительство. При этом авторы объявлений заявляют, что открытие состоялось еще в сентябре.

- В сентябре 2022 не было открытия Японского сада. Еще идут работы. Ну или мы о чем-то не в курсе, — сообщается в паблике парка «Краснодар».

Работники в шутку попросили рискованных людей рассказать, как прошла экскурсия, если они все же не побоялись отдать за нее деньги.