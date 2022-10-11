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Общество11 октября 2022 6:11

Триатлонист с синдромом Дауна установил новый рекорд на Играх в Сочи

Атлет преодолел 6,1 км бегом и 20 км на велосипеде
Ангелина НАЗАРЧУК
Результат Умеда Мамадкулова: 1:35:13. Фото: https://vk.com/syndromeoflove

Результат Умеда Мамадкулова: 1:35:13. Фото: https://vk.com/syndromeoflove

В Сочи завершились Игры паралимпийцев. Триатлонист с синдромом Дауна установил новый рекорд. 16-летний Умед Мамадкулов стал первым человеком в России, который смог преодолеть дистанцию в дуатлоне.

Спортсмен изначально планировал участвовать в классическом триатлоне. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за сильного дождя организаторы отменили плавательный этап. В итоге атлет преодолел 6,1 км бегом и 20 км на велосипеде. Результат Умеда Мамадкулова: 1:35:13.

- Преодоление дистанции было очень нервным, ветреным, холодным и дождливым. Но все получилось! - сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Синдром любви».