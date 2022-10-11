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Происшествия11 октября 2022 6:38

Жертвами аварии под Тихорецком стали два человека

На трассе столкнулись две легковушки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/gazetatihvesti

Фото: t.me/gazetatihvesti

Смертельная авария случилась 9 октября в 06:05 под Тихорецком. По предварительным данным, 24-летний водитель на ВАЗ-2105 на левом закруглении выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение. После чего по инерции автомобиль выехал на встречку и столкнулся «Лада-Калиной». Два человека погибли.

- В результате ДТП скончались водитель автомобиля ВАЗ-2105 и 50-летний пассажир «Лада-Калины». Водитель и еще один пассажир автомобиля «Лады» с травмами госпитализированы, - сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей быть внимательными и острожными на дорогах.