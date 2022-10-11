В Адыгее 27-летняя девушка на «Ладе» насмерть сбила пешехода

В Адыгее произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее произошло смертельное ДТП. 27-летняя девушка на «Ладе» насмерть сбила пешехода.

- Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что 27-летняя жительница города Майкопа, управляя автомобилем «Лада», допустила наезд на пешехода – 44-летнего мужчину, который передвигался по проезжей части дороги, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В результате чего пострадавший скончался в больнице.