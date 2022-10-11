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Общество11 октября 2022 7:06

Двух жителей Адыгеи осудят за обман при оформлении кредитной карты

Они указали ложные сведения о месте работы
Валерия ГОДОВНИКОВА
На момент оформления заявки местные жители не были трудоустроены и не имели возможность совершать выплаты

На момент оформления заявки местные жители не были трудоустроены и не имели возможность совершать выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух жителей Адыгеи осудят за обман при оформлении кредитной карты. При заполнении анкеты они указали ложные сведения.

- По версии следствия, в октябре 2021 года жители района обратились через интернет в банк с целью оформления кредитной карты на одного из них. При заполнении анкеты клиента они указали ложные сведения о месте работы и о доходе, после чего им была предоставлена сумма в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на момент оформления заявки местные жители не были трудоустроены и не имели возможность совершать выплаты. После получения денег по договору займа возврат денег они не совершали.