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Общество11 октября 2022 7:07

Ксения Собчак напомнила о годовщине аварии в Сочи со своим участием

Трагедия произошла 9 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
Volkswagen, в лоб которому врезалась машина с телеведущей, отбросило в микроавтобус.

Volkswagen, в лоб которому врезалась машина с телеведущей, отбросило в микроавтобус.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сочи 9 октября 2021 года произошла жуткая авария. На 38-километре трассы между Красной Поляной и Адлером погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. У женщины остался несовершеннолетний ребенок.

К трагедии была причастна и Ксения Собчак. Volkswagen, в лоб которого врезалась машина с телеведущей, отбросило в микроавтобус.

Спустя год после трагедии Собчак поблагодарила за то, что осталась жива. Также телеведущая написала слова сожаления.

- Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай бог, чтобы у всех нас - тех, кто тогда пережил эту аварию, - больше такого испытания в жизни не выпало, - написала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.