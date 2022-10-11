В Анапу привезли детей из Херсонской области

В Анапу прибыл первый поезд с беженцами из Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первый поезд встретили сотрудники МЧС и мэрия курорта. Их более 500 человек.

В основном, сообщают краевые власти, это дети. Часть из них - воспитанники детских домов.

- Жителей разместят в двух санаториях. Их обеспечат всем необходимым на время пребывания, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Жителям Херсонской области помогают сотрудники МЧС России по Краснодарскому краю и Республике Крым, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.