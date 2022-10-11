В Майкопе около 100 человек приняли участие в фестивале настольного тенниса

Около 100 детей в возрасте от семи до 15 лет приняли участие в спортивном мероприятии. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе завершился фестиваль настольного тенниса. Около 100 детей в возрасте от семи до 15 лет приняли участие в спортивном мероприятии.

- Своими навыками и опытом с детьми поделились мастера спорта, а также опытные любители тенниса, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - В ходе мероприятия у всех детей и родителей была возможность пообщаться с тренерами, узнать необходимую информацию о возможности посещения спортивных секций в городе.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», призовые места разделились по возрастным категориям. Победителям соревнований вручили подарки, медали и грамоты. Во время фестиваля работали аниматоры, а также раздавали вкусные сувениры.