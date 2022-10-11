В Сочи напротив аэропорта вспыхнул пожар на площади 100 кв. м

Огнеборцам удалось локализовать пожар за 24 минут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи напротив международного аэропорта вспыхнул пожар. Инцидент произошел 10 октября в 18:07. Очевидцы сразу же сообщили спасательным службам о возгорании на улице Мира в Адлерском районе.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнеборцам удалось локализовать пожар за 24 минуты. Полная ликвидация очага возгорания была зафиксирована в 18:45. После чего пожарные приступили к ликвидации последствий пожара. Всего было привлечено 20 человек личного состава и 6 единиц техники.