При проверке участка жителя полицейские нашли 10 боевых гранат Фото из архива КП

Житель Новороссийска незаконно хранил дома 10 боевых гранат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В городское УМВД поступила информация о том, что 54-летний житель может хранить дома боеприпасы. При проверке и осмотре участка мужчины полицейские нашли снаряды.

- В результате осмотра полицейские изъяли 10 гранат, которые по результатам экспертизы являются боеприпасами осколочного действия, предназначенными для поражения цели, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что часть найденных предметов относится к временам Великой Отечественной войны.

- Остальные предметы изготовлены промышленным способом и пригодны для использования, - добавили в ведомстве.

На мужчину уже завели уголовное дело. Теперь за незаконное хранение боевых гранат ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.