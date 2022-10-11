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Общество11 октября 2022 8:13

Житель Новороссийска незаконно хранил дома 10 боевых гранат

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
При проверке участка жителя полицейские нашли 10 боевых гранат Фото из архива КП

При проверке участка жителя полицейские нашли 10 боевых гранат Фото из архива КП

Житель Новороссийска незаконно хранил дома 10 боевых гранат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В городское УМВД поступила информация о том, что 54-летний житель может хранить дома боеприпасы. При проверке и осмотре участка мужчины полицейские нашли снаряды.

- В результате осмотра полицейские изъяли 10 гранат, которые по результатам экспертизы являются боеприпасами осколочного действия, предназначенными для поражения цели, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Уточняется, что часть найденных предметов относится к временам Великой Отечественной войны.

- Остальные предметы изготовлены промышленным способом и пригодны для использования, - добавили в ведомстве.

На мужчину уже завели уголовное дело. Теперь за незаконное хранение боевых гранат ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас житель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.