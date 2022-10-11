В Каневском районе водитель на иномарке насмерть сбил 80-летнего мужчину

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Трагедия случилась вечером 10 октября. По предварительным данным, 27-летний молодой человек на «Хендай Акцент» сбил 80-летнего мужчину. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Мужчина шел по левой стороне проезжей части навстречу транспорту. На нем не было светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости иметь на одежде в темное время суток светоотражающие элементы. А водителей призывает быть внимательными и соблюдать скоростной режим.