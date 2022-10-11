Медведь разгуливал по оживленной трассе в Сочи

Медвежонку начали сигналить. Фото: Эдуард Абрамов

В Сочи жители леса все чаще стали появляться в городской черте. На этот раз медведя заметили на оживленной трассе. Поздно вечером хищник вышел прогуляться по одной из дорог.

Ничего не предвещало беды, как вдруг на встречной полосе показалась машина. Хищник растерялся, но водители помогли ему собраться с мыслями. Медвежонку начали сигналить. После чего он убежал обратно в лес.

— Медвежонок каким-то образом забрел на оживленную трассу. Жутко испугался сам и напугал автомобилистов, - рассказали очевидцы.