Автомобиль Toyota Estima Hybrid арестовали и передали на хранение взыскателю Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю

Житель Краснодара лишился машины из-за долга в 780 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы начали поиски местного жителя. У мужчины образовалась задолженность в 780 тысяч рублей, но погашать ее он не спешил.

Выяснилось, что неплательщик владеет автомобилем Toyota Estima Hybrid. Стоимость машины могла покрыть долг. Тогда приставы начали поиски авто. По известным адресам владельца машины не оказалось, но позже его все же удалось найти. Автомобиль должника уже описали и арестовали.

- Автотранспортное средство изъято при помощи эвакуатора и передано на ответственное хранение взыскателю, - уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что у должника в Краснодаре арестовали элитный автомобиль стоимостью в несколько миллионов рублей. Машину увезли на эвакуаторе с одной из улиц города.