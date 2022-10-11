Школьники Сочи высадят около 600 фруктовых деревьев в Год экологии

Школьники будут на постоянной основе следить за садом и ухаживать за ним. Фото: администрация Сочи

Школьники Сочи заложили сад Дружбы в рамках Года экологии. Новое место появилось на территории одного из подразделений водоканала.

- Школьники должны взаимодействовать с такими жизненно важными организациями города, ведь в перспективе они являются потенциальными работниками, - заявила начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», всего ребята высадят около 600 фруктовых деревьев до конца осени. Школьники будут на постоянной основе следить за садом и ухаживать за ним.