На счет организации перевели почти 5 миллионов рублей Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, получившего 5 млн рублей за несуществующее профобучение жителей. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, мужчина подписал договор с региональным оператором об организации профессионального обучения и допобразования людей, пострадавших во время пандемии COVID-19. Позже он нашел в интернете персональные данные жителей, которые якобы хотели пройти курсы, и создал от их имени заявки.

После подготовленных приказов о зачислении мошенник выписал удостоверения о повышении квалификации. За это на счет организации перевели почти 5 миллионов рублей.

- Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.