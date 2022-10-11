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Общество11 октября 2022 8:52

В Краснодаре осудят мужчину, получившего 5 млн рублей за несуществующее профобучение жителей

Ему грозит до шести лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
На счет организации перевели почти 5 миллионов рублей Фото из архива КП

На счет организации перевели почти 5 миллионов рублей Фото из архива КП

В Краснодаре осудят мужчину, получившего 5 млн рублей за несуществующее профобучение жителей. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, мужчина подписал договор с региональным оператором об организации профессионального обучения и допобразования людей, пострадавших во время пандемии COVID-19. Позже он нашел в интернете персональные данные жителей, которые якобы хотели пройти курсы, и создал от их имени заявки.

После подготовленных приказов о зачислении мошенник выписал удостоверения о повышении квалификации. За это на счет организации перевели почти 5 миллионов рублей.

- Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.