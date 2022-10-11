Сочи выделили 18 млрд рублей на ремонт шести комплексов очистных сооружений

Всего будет выделено 34,8 млрд рублей. Фото: администрация Сочи

На заседании Минстроя России рассмотрели модернизацию шести объектов очистных сооружений в Сочи. Их реконструируют благодаря бюджетным кредитам.

- Будут реконструированы очистные сооружения «Бзугу», «Адлер», «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан», «Якорная Щель», а также модернизирована система водоотведения Центрального района, - заявила заммэра Сочи Светлана Калинина.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из бюджета Краснодарского края направили 18 млрд рублей на проектирование и начало строительства. Всего будет выделено 34,8 млрд рублей. На Черноморском побережье Кубани планируют реконструкцию 17 очистных сооружений. Поставленную задачу планируют выполнить до конца 2025 года.