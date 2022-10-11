С выздоровлением за сутки в регионе выписали 687 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 12 детей, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 96 положительных результатов, в Сочи - 19, в Анапе - 12, в Тихорецком и Белореченском - по 9, в Северском – 8. По 5 пациентов прибавилось в Тимашевском и Славянском муниципалитетах, по 4 - в Калининском, Кореновском, Лабинском, Мостовском и Новороссийске, по 3 - в Армавире, Выселковском, Кавказском, Красноармейском, Новокубанском, Новопокровском районах.

В Горячем Ключе, Гулькевичском, Ейском муниципалитетах заболели по 2 человека, в Апшеронском, Динском, Кущевском, Отрадненском, Тбилисском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Геленджике - по одному.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены шесть пациентов. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 687 человек.