В Сочи финансирование из краевого бюджета выросло в 1,5 раза

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями экономики, финансов и инвестиций. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с руководителями экономики, финансов и инвестиций. На совещании обсуждали вопросы привлечения дополнительных средств в бюджет города.

- Средства привлекаем на всех уровнях. Так, объем финансирования, привлеченного в муниципальный бюджет из краевого, в этом году увеличился более чем в 1,5 раза, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам мэра города, в бюджет Сочи поступило 11,8 млрд рублей. Администрация планирует поставить на налоговый учет подрядчиков инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что Сочи выделили 18 млрд рублей на ремонт шести комплексов очистных сооружений.