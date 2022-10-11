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Общество11 октября 2022 9:11

Часть Западного округа Краснодара осталась без воды из-за аварии

Отключение затронуло улицы Рашпилевскую и Гаврилова
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает бригада специалистов Фото из архива КП

На месте поломки работает бригада специалистов Фото из архива КП

Часть Западного округа Краснодара временно осталась без воды. Отключение двух улиц произошло из-за аварии.

- В результате порыва подземного трубопровода диаметром 160 мм по улице Рашпилевской 180 отключена подача холодного водоснабжения, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации пока остаются жители улицы Гаврилова, 85, 87, 89, 91. Без воды остаются краснодарцы и по улице Рашпилевской, 176, 178, 178/1.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.