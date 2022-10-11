Часть Западного округа Краснодара осталась без воды из-за аварии

На месте поломки работает бригада специалистов Фото из архива КП

Часть Западного округа Краснодара временно осталась без воды. Отключение двух улиц произошло из-за аварии.

- В результате порыва подземного трубопровода диаметром 160 мм по улице Рашпилевской 180 отключена подача холодного водоснабжения, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, без блага цивилизации пока остаются жители улицы Гаврилова, 85, 87, 89, 91. Без воды остаются краснодарцы и по улице Рашпилевской, 176, 178, 178/1.

На месте поломки уже работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.