В Туапсинском районе Кубани бесплатно подвели газ к 209 домам Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Туапсинском районе Кубани бесплатно подвели газ к 209 домам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в муниципалитете подписали 1272 договора на подведение газа до границ домов. Сейчас работы завершили с 209 участками. Уточняется, что 96 домов уже газифицировали.

До конца 2022 года подвести газ в районе планируют еще к 396 участкам. Тем временем во всем крае заключили более 35 тысяч договоров на проведение сетей к домам. Из них свыше чем к 9,5 тысячам уже бесплатно подвели газ, в том числе 3,5 тысячи домов газифицировали.

Напомним, в Краснодарском крае по поручению президента РФ оборудуют газопроводы к границам домов в газифицированных поселениях. Работы для жителей проводят бесплатно.

На территории Краснодарского края по поручению Президента РФ Владимира Путина строят газопроводы до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения.