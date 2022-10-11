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Общество11 октября 2022 9:43

В природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

О том, что в парке «Маркотх» вырубили деревья, стало известно после проверки прокуратуры. Ее провели сотрудники надзорного органа со специалистами отдела краевого Управления ООПТ Краснодарского края и Геленджикского лесничества.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства и установленного режима особой охраны природного парка выявлены факты незаконной рубки древесины, повреждения до степени прекращения роста путем выкорчевывания деревьев и кустарников, самовольного снятия почв, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ущерб от незаконной рубки оценили более чем в 13 миллионов рублей. Тем временем прокуратура направила материалы проверки в полицию - возбуждено уголовное дело.

- Органом предварительного расследования принимаются меры на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Геленджиком для строительства гостиницы срубили пицундские сосны. Застройщик получил порубочные билеты.