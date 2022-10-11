После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В природном парке Геленджика неизвестные вырубили деревья на 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

О том, что в парке «Маркотх» вырубили деревья, стало известно после проверки прокуратуры. Ее провели сотрудники надзорного органа со специалистами отдела краевого Управления ООПТ Краснодарского края и Геленджикского лесничества.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства и установленного режима особой охраны природного парка выявлены факты незаконной рубки древесины, повреждения до степени прекращения роста путем выкорчевывания деревьев и кустарников, самовольного снятия почв, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ущерб от незаконной рубки оценили более чем в 13 миллионов рублей. Тем временем прокуратура направила материалы проверки в полицию - возбуждено уголовное дело.

- Органом предварительного расследования принимаются меры на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре города, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Геленджиком для строительства гостиницы срубили пицундские сосны. Застройщик получил порубочные билеты.