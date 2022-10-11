Владельцы квартир в ЖК «Отражение» в Краснодаре получили ключи

Фото: Федеральный девелопер «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» начал передачу квартир дольщикам в ЖК «Отражение» в Краснодаре. Сдан первый из четырех домов комплекса, который реализуется в едином европейском стиле с панорамным остеклением и благоустроенной территорией, оформленной в духе «Страны чудес».

ЖК «Отражение» – это четыре корпуса переменной высотности (22–23 этажа) класса комфорт-плюс с эргономичными планировками, витражным остеклением с панорамными видами, архитектурной подсветкой и современным благоустройством пространства внутренней территории. Сдача второго и третьего литеров намечена на I квартал 2023 года и III квартал 2024 года. Завершение строительных работ запланировано на III квартал 2025 года.

Фото: Федеральный девелопер «Неометрия»

Жилой комплекс расположен в развитой части Краснодара: в шаговой доступности есть вся необходимая для жизни социальная и коммерческая инфраструктура. Сама придомовая территория по окончании строительства комплекса будет закрытой, что оградит жителей от посторонних посетителей и машин.

Внутренне пространство дворов продумано до мелочей, при его создании использованы мотивы известной сказки о «Стране чудес». Территория разделена на три пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Во дворе – бульвар со светодиодными шарами, искусственные холмы с тоннелями внутри, уличные солнечные часы, арт-объекты оптических иллюзий и амфитеатр для развлекательных программ. Для поддержания физической формы и здоровья предусмотрена полноценная территория спорта.

Дома ЖК «Отражение» возводятся по кирпично-монолитной технологии, что обеспечивает долговечность фасадов и сейсмоустойчивость. В каждом подъезде предусмотрены кладовые, колясочные и лапомойки. Девелопер предлагает широкий выбор авторских планировок квартир на любой вкус.

«Первый 23-этажный дом жилого комплекса «Отражение» сдан точно в срок. Большая часть квартир уже выкуплена или забронирована, но свободные лоты еще есть. Те, кто еще не успел стать обладателем квартир в ЖК «Отражение», могут приобрести квартиры в сданном доме по цене строящегося. Это прекрасная возможность взглянуть на жизнь в Краснодаре по-новому», – прокомментировал Самвел Саркисян, руководитель отдела продаж федерального девелопера «Неометрия» в Краснодаре.

Новоселы ЖК «Отражение» получили ключи в праздничной обстановке. Для них были организованы фуршет, памятные подарки, конкурсы и красочная фотозона.