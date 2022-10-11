На допросе мужчины ни в чем не признался Фото из архива КП

В Краснодаре задержали мужчину, устроившего поножовщину во время пьяной ссоры. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Конфликт, который едва не закончился трагедией, произошел в садоводческом товариществе «Заря». Мужчины выпивали в одном из домов, но во время посиделок начали ссориться. Тогда один из них – 38-летний местный житель – схватил нож и ударил им собутыльника в область груди.

Скорую пострадавшему вызвали соседи. Тем временем полиция задержала подозреваемого. На допросе мужчина ни в чем не признался.

- Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до десяти лет, - уточнили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Краснодара ударил ножом жену во время пьяной ссоры. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.