Водителю грозит до 15 суток ареста Фото: кадр из видео

В Анапе у пьяного водителя забрали Mercedes на штрафстоянку. Мужчине грозит арест до 15 суток, сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль, который проехал на красный свет. При проверке документов полицейские заметили, что водитель сел за руль пьяным. Об этом говорили запах алкоголя и невнятная речь. А пройти медосвидетельствование, в том числе в больнице, он отказался.

Позже оказалось, что водитель ездил с просроченными правами. Срок их действия истек еще в 2020 году. На мужчину составили административный протокол - его машину отправили на штрафстоянку. Тем временем самому владельцу машины грозит до 15 суток ареста.

- Материалы переданы в суд для принятия решения, - уточнили в пресс-службе ОМВД Анапы.