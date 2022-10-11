Прямые авиарейсы из Сочи в Анталию продлили на зимний период

Рейсы будут выполняться два раза в неделю Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Анталию решили продлить на зимний период. Перелеты осуществляет авиакомпания “Азимут”. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам.

- Рейс А4879/880 Сочи – Анталья – Сочи будет выполняться с 1 ноября 2022, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

“КП” - Кубань” удалось узнать расписание полетов.

По вторникам самолет будет вылетать из Сочи в 02:00, посадка в Анталье запланирована на 04:05. Вылет из Турции будет в 05:05, а посадка в Сочи в 07:00.

По субботам воздушное судно отправится в Анталью в 13:00, а приземлится в 05:05. Вылет из Антальи в 16:05, а посадка в Сочи в 18:00.

Билеты уже доступны к продаже. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 6854 рублей без учета дополнительных сборов.