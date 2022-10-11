Под Майкопом после ДТП с грузовиком легковушка превратилась в груду метала

Под Майкопом случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Под Майкопом случилось смертельное ДТП. После столкновения с грузовиком легковушка превратилась в груду металла.

- По данным сотрудников Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела МВД России по Майкопскому району, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Лада» и грузовика иностранного производства, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 22-летний водитель легковушки скончался на месте. 35-летний водитель грузовика, проживающий в Майкопе, не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС и экстренных служб. Движение временно перекрыто.