Воровка в Сочи забыла телефон со своим фото на месте преступления

Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился местный житель. По словам мужчины, у него кто-то украл золотую цепочку с крестиком из номера в гостинице. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

- В момент совершения кражи в номере заявителя находилась женщина, с которой он несколькими часами ранее познакомился на улице. После ее ухода потерпевший заметил, что ювелирные изделия пропали, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские выехали на место происшествия. В номере гостиницы правоохранители нашли телефон, который забыла подозреваемая. Смартфон был заблокирован. Однако на заставке телефона была фотография воровки. Ей оказалась 45-летняя жительница Ярославской области.

- Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по месту жительства. Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули владельцу, - рассказали в УВД Сочи.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.